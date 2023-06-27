Мир 27 июня 2023, 13:06 Орбан заявил об утрате Украиной суверенного статуса Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством Flickr

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Украина больше не обладает статусом суверенной государства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В интервью газете Bild он рассказал, что власти этой страны не располагают ни деньгами, ни оружием.

По мнению премьера Венгрии, урегулирование конфликта и достижение мира зависит не от Украины, а от США. Именно американские власти решаю, когда наступит мир, подчеркнул политик.

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«Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи», — рассказал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что Украина не существует с финансовой точки зрения. По его словам, если США и страны ЕС прекратят выделять военную помощь, боевые действия прекратятся. За это высказывание Орбана похвалил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что это было «смело и точно для европейского политика».

В начале мая Виктор Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей». Он напомнил, что венгры живут там «как коренная община» и пожелал скорейшего разрешения конфликта.