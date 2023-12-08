Мир 08 декабря 2023, 17:04 Орбан заявил о принадлежности России и Европы к разным цивилизациям Орбан назвал Россию другой цивилизацией и призвал ЕС к диалогу со страной Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россия принадлежит к другой форме цивилизации, ее нельзя сравнивать с Евросоюзом и Европейским континентом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Le Point. Вместе с тем, по мнению политика, существующие различия не должны вести к отказу от взаимодействия.

«Ожидать, что Россия будет похожа на Европу, — это иллюзия. Это невозможно. Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна», — подчеркнул премьер Венгрии.

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Важный вопрос, по оценке Орбана, состоит в том, являются ли эти различия причиной отказа от сотрудничества. И лично он уверен, что ответ на него отрицательный.

«Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы», — пояснил политик.

Если следовать этой логике, по его словам, Европе нужно отказаться от сотрудничества с двумя третями земного шара, а это неразумно. Орбан подчеркнул, что выступает за рациональные обсуждения того, как можно выстраивать отношения с Россией.

«Потому что она существует и она сильна. Конечно, между странами — членами ЕС существуют разногласия по этому вопросу», — отметил он.

Европе, по мнению политика, необходимо разработать план Б и новую стратегию в отношении России.