Мир 17 февраля 2024, 21:19 Орбан заявил о необходимости перемен в Брюсселе Премьер Венгрии Орбан заявил, что Брюсселю необходимы перемены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководство Евросоюза предоставило европейцев самим себе, а политика Брюсселя далека от интересов простых граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его процитировало издание Index.

«Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены», — заявил Орбан, рассказывая о планах на 2024 год.

Реклама

По мнению венгерского премьера, перемены не произойдут сами собой, а только принудительно. Орбан напомнил, что с июля Венгрия будет председательствовать в ЕС, и призвал «сделать Европу снова великой».

Премьер Венгрии ранее заявил, что страна намерена «держаться подальше»от украинского конфликта и противодействовать экономическим блокадам. Венгрия стоит на позиции мирного урегулирования ситуации.