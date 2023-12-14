Мир 14 декабря 2023, 12:14 Орбан заявил о бессмысленности переговоров о приеме Украины в ЕС Премьер Венгрии Орбан: переговоры о вступлении Украины в ЕС бессмысленны Kremlin Pool/Global Look Press

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Венгрия не поддержит проведение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку считает их бессмысленными. Премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом на саммите Европейского совета, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной [о вступлении в сообщество]», — сказал он.

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Виктор Орбан отметил, что к этой теме следует вернуться после того, как Украина выполнит выдвинутые требования ЕС. Он напомнил, что она обязалась исполнить семь предварительных условий, но до сих пор не выполнила три из них. Премьер-министр заявил, что Венгрия считает переговоры преждевременными.

Саммит Европейского совета, высшего политического органа Евросоюза, пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. Послы некоторых стран опасались, что на мероприятие приедет украинский президент Владимир Зеленский. По их мнению, он мог разозлить Виктора Орбана.