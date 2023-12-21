Мир 21 декабря 2023, 21:34 Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы граничить с Россией Венгерский премьер Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался журналистам, что не хотел бы иметь общую границу с Россией. Его слова привели «Ведомости».

Политик во время встречи с журналистами по итогам года так ответил на вопрос, какими он видит будущие границы соседней Украины.

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«Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всем остальном», — подчеркнул Орбан.

Премьер заявил, что Венгрия не стремится заглянуть за пределы своих границ, не занимается чужими территориями. Власти страны концентрируются только на венгерских интересах.

Ранее Орбан говорил о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс втянет организацию в конфликт с Россией. По этой причине Венгрия и выступала против этого членства.

По словам политического эксперта Венгрии Георга Шпетле, Орбан не участвовал в голосовании по украинскому вопросу исходя из интересов страны. Он сравнил политику с игрой шахматы, где тот является одним из лучших спортсменов. Премьер учитывает национальные интересы, оценивает будущее и может заранее просчитать политические и экономические последствия решений.