Мир 18 ноября 2023, 22:09 Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии «во много световых лет» от ЕС Венгерский премьер Орбан: Украине очень далеко до вступления в ЕС pxhere.com

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Украине еще очень далеко до вступления в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова привел «Интерфакс».

Глава правительства выступил на съезде своей партии «Фидес». Она заявил, что главная задача ЕС — исправление ошибочного обещания Украине со стороны Брюсселя.

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«Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», — подчеркнул Орбан.

Он отметил, что Евросоюз надо «менять», а также выразил недовольство миграционной ситуацией в Европе.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении странами ряда условий. По словам главы Еврокомиссии, украинская сторона уже выполнила 90% требований, которые выдвинул ЕС в прошлом году.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что Евросоюз сильно пострадает, если Украина станет членом объединения. Она назвала речь фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС сюрреалистичной.