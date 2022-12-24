Мир 24 декабря 2022, 16:06 Орбан заявил, что мир на Украине зависит от позиции властей США Премьер Венгрии Орбан: достижение мира на Украине зависит от позиции США РИА «Новости»

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Мир на Украине напрямую зависит от США, только благодаря американским траншам украинцы могут вести боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан газете Magyar Nemzet.

«Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир», — подчеркнул политик.

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Виктор Орбан обратил внимание, что украинский конфликт затянулся и стал представлять опасность.

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Премьер-министр отметил, что Венгрия занимает собственную политическую позицию, в плоскость ее интересов не входит разрыв отношений с Россией, к которому подталкивает страну Евросоюз.

«Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через призму других стран», — резюмировал президент.

Ранее министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте счел аморальным нежелание Венгрии помочь ЕС восстанавливать Украину.