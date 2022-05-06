Орбан заявил, что эмбарго на топливо из РФ для Венгрии равносильно ядерному взрыву
Премьер Венгрии заявил, что Европе нужно пять лет на полный отказ от топлива из РФ
Власти Венгрии выступили против эмбарго на российское топливо. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что эта идея равносильна ядерной бомбе. Его заявление процитировало венгерское издание Index.
«Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза находятся в разных условиях, и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равно атомной бомбе», — сказал Орбан.
Также он отметил, что ЕС не готов к сиюминутному отказу от российских энергоносителей. Для выстраивания новых логистических цепочек уйдет по меньшей мере пять лет. Орбан сказал, что европейским странам придется «перестроиться на другой порядок и перестроить заводы».
Также он отметил, что шестой пакет санкций отправили на доработку. Причиной стали включенные в документ ограничения на поставки топлива из РФ в Европу.
Ранее власти Венгрии уже выступали против запрета на импорт топлива из РФ. Представитель кабинета министров страны Гергей Гуляш 1 мая заявил, что его правительство продолжит выступать против эмбарго на российские нефть и газ.