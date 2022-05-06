Орбан заявил, что эмбарго на топливо из РФ для Венгрии равносильно ядерному взрыву

Власти Венгрии выступили против эмбарго на российское топливо. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что эта идея равносильна ядерной бомбе. Его заявление процитировало венгерское издание Index.

«Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза находятся в разных условиях, и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равно атомной бомбе», — сказал Орбан.

Также он отметил, что ЕС не готов к сиюминутному отказу от российских энергоносителей. Для выстраивания новых логистических цепочек уйдет по меньшей мере пять лет. Орбан сказал, что европейским странам придется «перестроиться на другой порядок и перестроить заводы».

Также он отметил, что шестой пакет санкций отправили на доработку. Причиной стали включенные в документ ограничения на поставки топлива из РФ в Европу.

Ранее власти Венгрии уже выступали против запрета на импорт топлива из РФ. Представитель кабинета министров страны Гергей Гуляш 1 мая заявил, что его правительство продолжит выступать против эмбарго на российские нефть и газ.