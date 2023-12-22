Мир 22 декабря 2023, 03:04 Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС Венгерский премьер Орбан спросил у ЕС, примут ли Украину с новыми регионами РФ РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал руководству Евросоюза неудобный вопрос, относительно вступления Украины в ЕС. Политик поинтересовался, как они планируют поступить с новыми российскими регионами. Об этом сообщил телеканал HirTV.

«Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?» — спросил Орбан.

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По его мнению, начало переговоров на эту тему принесет только вред. Украинцы верят, что они все уже для этого сделали, но впоследствии эти вопросы обязательно всплывут и процесс интеграции замедлится.

Ранее Виктор Орбан признался журналистам, что не хотел бы иметь общую границу с Россией. Так политик ответил на вопрос журналистов, какими он видит будущие границы соседней Украины.

До этого сообщали, что Венгрию могут наказать и лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы выделить Украине дополнительную помощь. Так, на последнем саммите Евросовета — она отказалась одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине.