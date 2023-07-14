Мир 14 июля 2023, 10:44 Орбан возложил на США ответственность за мирное разрешение конфликта на Украине Премьер Венгрии Орбан: конфликт на Украине завершится, как только США захотят этого Официальный сайт президента Украины

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Весь мир ждет, когда США остановят конфликт на Украине. Именно от их воли зависит его мирное разрешение, заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его процитировал сайт Ripost.

По словам политика, решение НАТО не приглашать Украину в альянс позволило избежать начала Третьей мировой войны. Венгрия рассчитывает на прекращение огня и завершение конфликта с Россией путем переговоров.

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«Украина потеряла суверенитет, потому что почти все получает от Запада. <…> Если США захотят мира, переговоры начнутся завтра», — сказал председатель правительства.

Виктор Орбан объяснил, что у киевского режима не осталось ни своих денег, ни военной промышленности. Все вооружения и средства пришли с Запада. По мнению премьера, именно Белый дом помешал остановить вооруженное столкновение, а другие страны не поняли его мотивов и продолжили ждать.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил «Царьграду», что несмотря на громкие публичные заявления, фактически оказанная военная помощь киевскому режиму сравнительно небольшая. За 16 месяцев страна получила оружие всего на 22 миллиарда долларов, хотя на Афганистан в свое время США потратили два-три триллиона долларов.