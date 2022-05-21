Орбан вновь выступил против «неприемлемых и неразумных» антироссийских санкций

Венгрия выступает против «неприемлемых и неразумных» санкций против России. По своему масштабу они сопоставимы с действием атомной бомбы и повлекут за собой голод и массовую миграцию, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной конференции с президентом Сербии Александром Вучичем на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде.

Орбан предрек и Венгрии, и Сербии «тяжелую зиму» из-за ситуации на Украине.

«Вам, господин президент, тяжело, потому что вы не член ЕС, а нам тяжело, потому что мы член ЕС, тяжело быть умным в такой тяжелой ситуации», — обратился он к Вучичу.

Венгрия категорически не согласна с принимаемыми санкциями, добавил Орбан. По его словам, они могут привести к тому, что страны не смогут «накормить свой народ» и на границе появится масса мигрантов.

«Если мы не обеспечим мир продовольствием, то сюда хлынут такие потоки миграции, что миграция до этого покажется нам детской сказкой. <…> Эта миграция нас раздавит», — заявил премьер.