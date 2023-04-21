Мир 21 апреля 2023, 18:17 Орбан удивился словам Столтенберга об ожидании Украины в НАТО Премьер Венгрии Орбан с иронией отреагировал на слова Столтенберга о приеме Украины в НАТО РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с иронией отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны альянса ждут вступления Украины. На это заявление политик ответил публикацией в своем Twitter.

«Что?!» — написал Орбан, прокомментировав резонансное выступление Йенса Столтенберга.

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Ранее он заявил, что все страны альянса согласны на вхождение Украины в состав НАТО. Генсек напомнил, что союзники нарастили поставки военной техники и боеприпасов для нужд ВСУ, а руководство блока готово оказывать помощь так долго, сколько это потребуется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Североатлантический альянс представляет угрозу для безопасности России. Пресс-секретарь президента назвал блок агрессивным и добавил, что его руководство рассматривает РФ в качестве противника.

Стремление Украины вступить в НАТО подтвердило правильность решения о начале проведения спецоперации, добавил Песков. По его словам, ранее глава государства уже указывал на эту потенциальную угрозу.