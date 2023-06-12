Мир 12 июня 2023, 16:59 Орбан сценой из «Крестного отца» сравнил передачу Соросом бизнеса сыну Премьер Венгрии Орбан сравнил Сороса и его сына с мафиозным кланом РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал сообщение о передаче миллиардером Джорджем Соросом бизнеса своему младшему сыну Александру, сравнив ситуацию с фильмом «Крестный отец». Пост политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Орбан разместил GIF-изображение из картины Френсиса Форда Копполы, где глава мафиозного клана передает дела своему наследнику. Премьер сопроводил публикацию подписью «Сорос 2.0».

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Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что 92-летний финансист Джордж Сорос решил передать контроль над бизнесом своему 37-летнему сыну. Наследник 25-миллиардной империи, в свою очередь, заявил, что его взгляды совпадают с позицией отца. Он отметил, что намерен поддерживать левых политиков в США, участвовать в полемике за избирательные права и право на аборты.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в человеконенавистничестве. По словам бизнесмена, финансист создавал свои фонды, чтобы уничтожить цивилизацию.