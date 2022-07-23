Орбан: санкции не ударили по России, но в Европе кризис

Введенные санкции не пошатнули позиции России, но ударили по Европе, которая столкнулась с экономическим и политическим кризисом. Только за последние несколько недель в отставку ушли правительства четырех стран, а впереди всех ждет резкий рост цен. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик подчеркнул что Запад выбрал неверную стратегию для решения вопросов с Россией. Действия Евросоюза он сравнил с машиной, у которой спущены все четыре колеса.

«Европа в беде — экономической и политической. Жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское. <…> Люди столкнутся с резким повышением цен», — заявил Орбан.

Глава правительства Венгрии добавил, что сегодня необходим новый план, который может привести к миру. Но добиться этого можно только переговорами России и США. Европа, встав на сторону Украины, упустила свой шанс стать посредником.