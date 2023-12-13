Мир 13 декабря 2023, 16:10 Орбан рассказал об отношении Путина к отсутствию встреч с европейскими лидерами Орбан: Путин не страдает из-за отсутствия встреч с западными партнерами Annegret Hilse / SVEN SIMON/globallookpress

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На Западе серьезно ошибаются, если думают, что президента России Владимира Путина беспокоит отсутствие встреч с европейскими лидерами. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.

По его словам, если западные чиновники действительно так думают, то они ничего не понимают в политике. Орбан напомнил, что в последнее время Путина с большим почетом встречали не менее важные партнеры, такие как лидеры Саудовской Аравии и Китая.

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«Поэтому та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или невстреча с ними несет какое-то моральное содержание, — это полное непонимание международной политики», — высказался премьер Венгрии.

Запад «находится в сказке», воображая, что Путин ночами не спит из-за отсутствия встреч с европейцами, заверил Орбан. Он подчеркнул, что политика строится на результатах и последствиях, поэтому не имеет значения, что говорят о встречах с президентом России на Западе.

Орбан добавил, что это лишь ему решать, с кем нужно общаться с точки зрения венгерских интересов.

Также премьер заявил, что вступление Украины в Евросоюз — ошибка, которую нельзя допустить. Он сообщил, что не одобрит членство республики в ЕС.