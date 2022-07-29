Орбан рассказал о планах Венгрии по закупке дополнительного объема российского газа

Представители Венгрии планируют дополнительно закупить 700 миллионов кубометров российского газа. Об этом в эфире радиостанции Kossuth сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 миллионов кубометров газа», — сказал он, отметив, что соглашение будет достигнуто летом 2022 года.

Ранее подобное заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 21 июля он сообщил, что его страна начала переговоры по закупке российского газа. Он отметил, дополнительный объем голубого топлива из РФ обезопасит энергоснабжение Венгрии на ближайшие месяцы. По его словам, правительство Венгрии заинтересовано в том, чтобы население и промышленность страны были обеспечены энергоносителями в полной мере.