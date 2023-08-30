Мир 30 августа 2023, 09:31 Орбан пригрозил Западу войной за диверсии на «Южном потоке» Премьер Орбан: Венгрия сочтет атаку на газопровод из России поводом к войне РИА «Новости»

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Правительство Венгрии расценило подрыв газопроводов «Северные потоки» как теракт и предупредило страны Запада, что сочтет аналогичную атаку по «Южному потоку» как повод для войны. Премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его странице в X (бывшем Twitter).

«Вместе с премьер-министром Сербии мы очень ясно дали понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны», — сказал он.

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По словам Виктора Орбана, Венгрия сразу квалифицировала произошедшее на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» как теракт и осудила. В случае если так же повредят «Южный поток» для поставки газа в Болгарию, Турцию, Венгрию и Сербию, две последние страны тоже сочтут это терактом и немедленно отреагируют.

Он призвал отказаться от таких замыслов. Виктор Орбан предупредил, что теракт на газопроводе сойдет с рук в отношении Германии, но не Сербии и Венгрии.

Премьер-министр заявил, что у Украины нет шансов одержать победу над Россией. Он обвинил тех, кто говорил об обратном, в непонимании ситуации.