Мир 15 марта 2024, 19:02 Орбан пригрозил Брюсселю венгерской оккупацией Орбан: для сохранения свободы Венгрии нужно оккупировать Брюссель РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал неожиданное заявление о свободе и суверенитете страны. По его словам, для их сохранения не остается ничего другого, кроме как оккупировать Брюссель, сообщило РИА «Новости».

Такой тезис политик озвучил на мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года.

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«Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель», — сказал Орбан, подразумевая под этим уверенную позицию Будапешта в европейских органах.

По его словам, свобода для Венгрии заключается в отсутствии «хозяина над головой». Отдельно премьер указал на важность сохранения культурного и исторического наследия страны от влияния извне.

Ранее венгерский политик не раз выступил с критикой в адрес стратегии ЕС по Украине.