Мир 01 июля 2023, 15:07 Орбан предрек гибель слабым народам Премьер Орбан: слабые нации погибнут, а сильные выживут, Венгрии надо укреплять оборону Freepik

Читать 360tv в

В мире наступили тяжелые времена, и Венгрия находится в эпицентре событий из-за случившегося рядом украинского конфликта, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире телеканала М1. По его словам, стране нужно укреплять оборону, потому что в скором времени «слабые нации погибнут».

Орбан выступил на церемонии открытия юрфака Национального университета госслужбы в Будапеште. Политик обратился к будущим первокурсникам с призывом быть сильными.

Реклама

«Десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы. <…> Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут», — отметил премьер-министр и заявил о необходимости укрепления правительства, армии и правоохранительных органов.

Виктор Орбан добавил, что в Венгрии сокращается количество преступлений и по этому показателю страна может быть самой безопасной в Европе.

Ранее премьер выразил недовольство действиями руководства Евросоюза. Орбану не понравилось, что ЕС потребовал от стран дополнительных взносов — так решили залатать дыры в европейском бюджете, который уменьшился из-за помощи Украине.