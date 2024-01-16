Важное 16 января 2024, 16:28 Орбан предложил новую схему финансирования Украины Орбан: Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС Attila Volgyi / Global Look Press

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Венгрия предложила оказывать финансовую поддержку Украине без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита. Об этом заявил премьер страны Виктор Орбан на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо, сообщило РИА «Новости».

«Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС», — подчеркнул Орбан.

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Премьер Венгрии обратил внимание, что выделение средств в объеме 50 миллиардов евро сразу на четыре года нанесло бы серьезный вред экономике Европы. К тому, как заметил он, сейчас сложно сказать, что будет спустя этот четырехлетний период.

«Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС», — добавил политик.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не хочет общих кредитов и готова действовать по схеме, когда для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей, подсчитают, сколько ей нужно выплатить Украине. Сумму со своей стороны Венгрия готова обеспечить из национального бюджета, заключил он.