Мир 15 сентября 2023, 20:28 Орбан пожаловался, что из-за Украины Венгрия переплачивает за российскую нефть Орбан: стоимость транзита российской нефти выросла в три с половиной раза РИА «Новости»

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Из-за украинского транзита Венгрия вынуждена платить за российскую нефть лишние 125 миллионов евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Слова политика привел ТАСС.

По словам Орбана, стоимость транзита российской нефти по территории Украины выросла в три с половиной раза после последнего повышения цен киевским режимом.

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Такой шаг обойдется национальным компаниям, получающим нефть, в лишние 125 миллионов евро. Это, в свою очередь, скажется на конечной цене топлива, в стране вырастет инфляция. Так что платить за транзит в итоге придется простым венграм.

Орбан указал, что «у Украины нет денег и все меньше оружия», поэтому «нужно на чем-то зарабатывать». Тем не менее Венгрия будет думать об интересах собственных граждан. Премьер-министр пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить повышения цен на нефть.

В июле в рамках очередного пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил поставки нефти из России по северной ветке трубопровода «Дружба» в Германию и Польшу.