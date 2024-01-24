Мир 24 января 2024, 16:23 Орбан попросил парламент Венгрии поскорее одобрить вступление Швеции в НАТО Премьер Венгрии Орбан призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Премьер Венгрии Орбан провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обратился к венгерскому парламенту с просьбой скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе. Об этом он заявил в соцсети X.

«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — указал премьер.

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В беседе с генсеком Североатлантического альянса он отметил готовность Венгрии поддержать членство Швеции в блоке. Орбан также пообещал Столтенбергу, что продолжит призывать парламент проголосовать за ратификацию в ближайшее время.

«Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО», — добавил венгерский премьер.

Ранее за ратификацию членства Швеции в НАТО проголосовал парламент Турции. Депутаты провели дебаты и поддержали вступление страны в альянс. Пакет документов о ратификации турецкие парламентарии рассматривали с октября прошлого года.

Заявку в ближайшее время должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последней страной, препятствующей включению Швеции в альянс, осталась Венгрия, сообщил kp.ru.