04 марта 2024, 15:07
Орбан пообещал продолжить сотрудничество с Россией
Премьер Орбан: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ в несанкционных сферах
Венгрия в своей экономической политике сохранит отношения одновременно с Западом и Востоком. Она продолжит сотрудничать с Россией в направлениях, не затронутых санкциями, заявил на конференции Торгово-промышленной палаты премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», — сказал он.
Реклама
Председатель правительства напомнил, что Венгрия находится между Востоком и Западом. По его словам, в своей экономической политике страна сосредоточится на выстраивании отношений с обеими сторонами, в том числе продолжит отношения с Турцией, Китаем и Россией. Виктор Орбан заявил, что после спецоперации «жизнь продолжится».
Одним из успешных направлений сотрудничества с Россией стала ядерная энергетика, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что приедет в Сочи на форум «Атомэкспо».
Венгрия
Международные отношения
Торговля
Санкции
Россия
Реклама
Реклама