Мир 04 марта 2024, 15:07 Орбан пообещал продолжить сотрудничество с Россией Премьер Орбан: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ в несанкционных сферах Christian Marquardt/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Венгрия в своей экономической политике сохранит отношения одновременно с Западом и Востоком. Она продолжит сотрудничать с Россией в направлениях, не затронутых санкциями, заявил на конференции Торгово-промышленной палаты премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», — сказал он.

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Председатель правительства напомнил, что Венгрия находится между Востоком и Западом. По его словам, в своей экономической политике страна сосредоточится на выстраивании отношений с обеими сторонами, в том числе продолжит отношения с Турцией, Китаем и Россией. Виктор Орбан заявил, что после спецоперации «жизнь продолжится».

Одним из успешных направлений сотрудничества с Россией стала ядерная энергетика, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что приедет в Сочи на форум «Атомэкспо».