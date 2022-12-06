Мир 06 декабря 2022, 07:54 Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине Премьер Венгрии Орбан согласился с мнением Макрона о цене украинского конфликта для Европы РИА «Новости»

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Европейским странам необходимо пересмотреть санкционные ограничения против России из-за больших финансовых потерь, связанных с вмешательством в конфликт на Украине. Об этом в Twitter написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Французский президент Макрон оказался прав. Цена нынешней ситуации на Украине разная по разные стороны Атлантического океана. Нам нужно быстро разрешить украинский кризис ради спасения европейской промышленности. Санкции пора переосмыслить», — написал он.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что США и Европа принимают участие в поддержке Украины из-за солидарности в собственных принципах. Однако им приходится платить разную цену.

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Также Макрон выразил мнение, что конфликт на Украине возможно завершить только мирными переговорами, а не силовым путем.