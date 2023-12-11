Мир 11 декабря 2023, 00:55 «Орбан — петух». Украинский депутат оскорбил премьер-министра Венгрии Депутат Рады Гончаренко оскорбил венгерского премьера Орбана РИА «Новости»

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана «петухом». Пост с оскорблением он выложил в своем Telegram-канале.

Известно, что Орбан против вступления Украины в состав Евросоюза, считая эту страну одной из самых коррумпированных стран в мире.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел краткую беседу с венгерским премьером на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор показали во время трансляции церемонии на YouTube-канале аргентинского сената. На кадрах видно, что лидеры что-то активно обсуждали, Зеленский часто кивал головой, но пока неизвестно, в чем заключалась тема дискуссии.

Еще раньше ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер заявил, что новый украинский закон о правах нацменьшинств не соответствует требованиям Венгрии. Дипломат напомнил, что на Украине начали отнимать права у закарпатских венгров восемь лет назад.

Помимо этого Венгрия отказалась ветировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По мнению Виктора Орбана, пока это не совпадает с национальными интересами его страны. Он предложил не выносить этот вопрос на повестку дня.