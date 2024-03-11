Мир 11 марта 2024, 02:55 Орбан назвал условие для крупного торгового соглашения между США и Китаем Орбан: в случае победы Трампа США и Китай заключат крупное торговое соглашение РИА «Новости»

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Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах может привести к заключению крупного американо-китайского торгового соглашения. Об этом в интервью венгерскому телеканалу М1 заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Трамп <…> был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. И я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжелых переговоров сейчас тоже будет возможность этого», — подчеркнул глава венгерского правительства.

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Так же он отметил, что его стране пошло бы на пользу присутствие немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.

Ранее Трамп в ходе встречи с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде назвал премьер-министра «великим лидером». Он также использовал в его адрес такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.