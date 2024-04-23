23 апреля 2024, 07:50
Орбан назвал срок окончания украинского конфликта
Орбан: украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года
Конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Таким прогнозом в социальной сети Facebook* поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его мнению, решающую роль в этом могут сыграть члены Европейского парламента, которые стремятся к миру.
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«В результате выборов в следующем году, если Бог поможет нам и все пойдет хорошо, на первый план в США и Европе выйдут политические лидеры, которые выступают за мир. Тогда мы сможем закончить конфликт к концу 2025 года», — написал он.
Орбан отмечал, что в настоящее время Украина не является суверенным государством. По его словам, она полностью зависит от внешней подпитки со стороны США и Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова начать переговоры с Россией, но исключительно в «правильное время».
*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.
США
Украина
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