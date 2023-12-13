Мир 13 декабря 2023, 11:45 Орбан наотрез отказался одобрить вступление Украины в Евросоюз Орбан пригрозил срывом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Идея вступления Украины в Евросоюз является ошибкой, которую нельзя допустить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщила газета The Guardian.

Он отметил, что не допустит начала переговоров Евросоюза с украинским руководством о членстве в объединении. Орбан также подчеркнул, что не одобрит вступление Украины в союз, даже если окажется единственным среди европейских лидеров.

Реклама

«Европейский Союз готовится совершить ужасную ошибку, и ему нужно в этом помешать — даже если 26 стран хотят это сделать, и только мы против», — указал премьер.

Он добавил, что Венгрия поддержит Украину по разным вопросам, но ни за что не согласится на членство страны в Евросоюзе.

«Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим оказать Украине поддержку, геополитический сигнал, то давайте предоставим ее — но это не членство», — заключил венгерский премьер-министр.

Ранее Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Аргентине. Он рассказал украинскому лидеру о спорах вокруг членства страны в Евросоюзе, сообщили СМИ. Беседа Орбана и Зеленского прошла на полях церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.