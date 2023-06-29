Мир 29 июня 2023, 14:38 Орбан кадрами из «Криминального чтива» высмеял руководство ЕС Премьер Венгрии Орбан высмеял ЕС из-за Украины кадрами из фильма «Криминальное чтиво» РИА «Новости»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал финансовую политику Евросоюза. В своем Twitter он высмеял руководство ЕС кадрами из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» из-за требования дополнительных взносов в бюджет.

Премьер Венгрии остался недоволен тем, что руководство Евросоюза требует увеличить взносы в бюджет, чтобы компенсировать траты на поддержку Украины. Орбан опубликовал мем с актером Джоном Траволтой, сыгравшим в фильме «Криминальное чтиво».

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«Прошло всего два года с тех пор, как началось выполнение семилетнего бюджета, а у Брюсселя уже не хватает денег. Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Где деньги?» — подписал кадры из фильма Виктор Орбан.

До этого он подверг ЕС жесткой критике за то, что организация так и не смогла достичь ни мира, ни процветания — целей, которые закладывали при ее создании. По словам премьера, больше всего он переживает за состояние экономики в регионе. Орбан уже прибыл на саммит Евросоюза, который пройдет в течение двух дней — 29 и 30 июня.