«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Шанхае из-за тайфуна

«Оранжевый» уровень опасности объявили метеорологические службы Шанхая из-за приближающегося тайфуна «Чанту». Об этом написали «Известия» со ссылкой на Xinmin.

Сейчас тайфун находится в 170 километрах к юго-востоку от города Нинбо в соседней восточной провинции Чжэцзян. Предполагается, что он приблизится вплотную к прибрежной зоне Шанхая.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет примерно 45 метров в секунду. Из-за приближения тропического циклона международный аэропорт Пудун в Шанхае отменит все рейсы а 13 сентября, а в школах и детских садах прекратят занятия на два дня.