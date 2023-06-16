Мир 16 июня 2023, 13:37 Оранжевые флаги начнут размещать возле турецких отелей, заботящихся об окружающей среде «Турпром»: возле отелей в Турции начнут размещать не только голубые, но и оранжевые флаги Unsplash

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Возле «экологически продвинутых» отелей в Турции начнут размещать не только голубые, но и оранжевые флаги. Об этом написал «Турпром».

Если голубые флаги получают самые чистые пляжи, то оранжевые — отели, «ориентированные на переработку, заботу об окружающей среде и природе». Пока в стране 47 таких отелей, но их количество планируют увеличить до 250 уже к концу 2023 года, рассказал журналистам координатор приложения «Оранжевый флаг» и директор программы минимизации пищевых отходов и повышения экологической осведомленности Али Акгюн.

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Основу проекта «Оранжевый флаг» заложили еще шесть лет назад. Главные цели — поддержка усилий по безотходному производству, повышение осведомленности общества в этой сфере. В «оранжевых» отелях в соответствии с этим работают все услуги, связанные с питанием: от производства до обработки, от хранения до продажи. Идею поддержали многие турецкие ведомства и туристические ассоциации.

Расчет идет на то, что оранжевый флаг придаст отелям дополнительную ценность в глазах туристов, которые бережно относятся к экологии, заботятся о природе и любят животных.