Американские врачи публиковали в Instagram фото с ораганами пациентов

Врачи американского Мичигана размещали в Instagram сделанные в операционной фотографии и предлагали подписчикам угадать вес или длину извлеченного органа. На одном снимке хирург позирует с фиброзной тканью пациента, на другой — с органом, удаленным во время операции по поводу рака.

Как сообщило местное телевидение, они предлагали фолловерам поиграть в «угадайку», в которую они и сами играют в операционной. Речь идет, к сожалению, не только о весе родившегося младенца. Предлагалось угадать вес органов или длину удаленной ткани.

После скандала фотографии были удалены, но началось расследование, уже известно, что аккаунт вели 35 врачей со всей страны.

Один из подписчиков задал им вопрос: «Как вы думаете, пациент будет признателен, если вы разместите это? Согласилась ли она, чтобы ее тело отображалось в социальных сетях как часть вашей „игры“?».

Госпиталь Spectrum Health, в котором, как предполагается, работали некоторые врачи, сообщил, что конфиденциальность пациентов и их медицинской информации являются приоритетом.

«Мы были разочарованы, узнав, что хирургические изображения были размещены в Instagram, используемом группой жителей Мичигана, и предпринимаем шаги для решения этой проблемы. Такое поведение не соответствуют нашему кодексу качества или нашим ожиданиям в отношении поведения членов команды. Аккаунт в Instagram закрыт, и сейчас проводится полное расследование», — говорится в заявлении.

Активистка из Фонда защиты интересов пациентов Кейтлин Донован заявила, что была в ужасе от фотографий и подписей к ним.

«Здравоохранение — это не игра, это жизнь людей. Если врач не уважает своего пациента, как он может доверить свою жизнь?» — поинтересовалась она. По мнению Донован, хирурги из Мичигана опозорили всех своих коллег, большая часть которых заботится о своих пациентах.

В ноябре прошлого года в Германии задержали врача, которого заподозрили в убийстве двух пациентов с коронавирусом. По его словам, он хотел прекратить дальнейшие страдания пациента и его родственников.