Мир 14 июня 2023, 05:40 «Опыт немцев не научил». Польша подготовит жуткий план против России и Белоруссии NDP: власти Польши проводят учения с США для открытия второго фронта против России Piqsels

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Польша увеличила интенсивность военных учений из-за подготовки к открытию второго фронта против России в рамках конфликта с Белоруссией. Такое мнение выразила автор Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

По мнению обозревателя, польская сторона стремится нарастить военную пропаганду и повышает количество маневров. Таким образом она пытается подобраться к Белоруссии ради свержения президента республики Александра Лукашенко, ведь Минск — серьезный союзник Москвы.

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«На прошлой неделе в Польше завершились учения „Анаконда-23“, тесно сопряженные с американскими учениями „Дефендер-23“ и шведскими маневрами „Аврора-23“ в рамках инициативы по объединению учений вдоль восточного фланга НАТО под названием Exercise Trifecta», — напомнила Крамер.

По ее словам, план этих маневров подразумевает под собой почти всю структуру ВС Польши. Кроме того, в стране стала действовать программа «Тренируйся с армией», в рамках которой подготавливают гражданское население.

«К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию», — сообщила обозреватель.

Журналист отметила, что Польше следует задуматься о результате ее поступков. Для этого достаточно ознакомиться с тем, что произошло на Украине. Это миллионы жертв и разрушений, опутанных огромными долгами, которые дети и внуки нынешнего поколения украинцев будут выплачивать американскому правительству.

Ранее Польша выступила за восстановление отношений с российской стороной. В государстве должны создать политическое формирование, отвечающее за этот вопрос.