ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области используют опыт Крыма в переходе на законодательство России | 360°

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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области используют опыт Крыма в переходе на законодательство России

Аналитик Гуреев: Крым и Севастополь станут главными центрами нового федерального округа

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Новый федеральный округ появится в России по итогам проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Новое территориальное образование получит название Крымский. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости». Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в беседе с «360» пояснил, что опыт Крыма и Севастополя используют при переходе новых территорий в российское законодательство.

По словам эксперта, о появлении в России нового федерального округа из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заговорили сразу же после объявления референдумов. Изначально считалось, что новое образование назовут Западным федеральным округом. Но теперь появилась информация, что в стране появится Крымский округ.

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«Крым, как регион, и Севастополь, город федерального значения, станут центрально образующими в этом новом округе. Это правильное решение, потому что у руководства полуострова есть большой опыт в переводе всей государственной машин с украинского законодательства на российские рельсы», — заявил Гуреев.

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Аналитик отметил, что сообщения СМИ о назначении на должность полномочного представителя нового округа бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина пока трактовать рано. Лучше подождать появления официальной информации.

В целом работу бывшего главы госкорпорации Гуреев оценил хорошо. Он пояснил, что Рогозин показал себя неплохим управленцем, который справится с налаживанием связей и инфраструктуры внутри новых регионов страны.

Голосование на референдумах о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершается во вторник, 27 сентября. Первые итоги центральные избирательные комиссии пообещали огласить к утру среды. Предварительная явка во всех регионах превысила 50% — это свидетельствует о том, что голосование состоялось.

Дмитрий Рогозин

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

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