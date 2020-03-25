Опыт борьбы с Эболой схож с мерами против коронавируса
Меры, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом, использовались в Африке во время эпидемия Эболы. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на журнал Time.
Бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф рассказала, что важно проводить тесты на заболевание и изолировать тех, кто уже инфицирован. При этом нужно делать тесты дома у пациентов.
«Для победы над эпидемией необходима слаженная работа людей и правительства. Если доверия между ними нет, работа правительства будет страдать от этого», — добавил замглавы аппарата бывшего президента Либерии Гид Мур в интервью The Africa Report.