Опыт борьбы с Эболой схож с мерами против коронавируса

Бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф рассказала, что важно проводить тесты на заболевание и изолировать тех, кто уже инфицирован. При этом нужно делать тесты дома у пациентов.

«Для победы над эпидемией необходима слаженная работа людей и правительства. Если доверия между ними нет, работа правительства будет страдать от этого», — добавил замглавы аппарата бывшего президента Либерии Гид Мур в интервью The Africa Report.