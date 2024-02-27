Мир 27 февраля 2024, 10:25 Опустошен и измотан. Состояние Зеленского оценили на Западе The Guardian: два года конфликта вымотали и опустошили Зеленского Global Look Press

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Спустя два года конфликта с Россией украинский президент Владимир Зеленский стал выглядеть опустошенным и измотанным. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Несколько разных источников из окружения Зеленского сообщили, что на последних совещаниях он начал выглядеть измотанным и опустошенным», — отметили журналисты.

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По мнению авторов материала, 2024 год станет для Зеленского самым трудным с точки зрения удержания власти.

«Жители Украины сильно устали от конфликта с Россией на фоне ослабевания международной поддержки и дефицита оружия в распоряжении ВСУ. Политическая конкуренция начала возвращаться в Киев, и Зеленский уже не выглядит столь неприкасаемым», — добавили они.

Ранее Зеленский заявил, что надежды на получение оружия от США тают с каждым днем. По его словам, без дополнительных поставок победа ВСУ на поле боя станет недостижимой задачей, а страна останется под постоянными обстрелами.