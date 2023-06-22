Мир 22 июня 2023, 20:04 Опустевшие арсеналы НАТО назвали главным признаком поражения ВСУ Daily Reckoning: запасы оружия НАТО иссякли, пока Россия увеличила производство U.S. Department of Defense

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Россия выигрывает новую гонку вооружений с НАТО и приближает свою победу над Украиной. Об этом в статье для издания Daily Reckoning написал магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер.

Он пояснил, что российский оборонно-промышленный комплекс значительно увеличил производство и поставки продукции для обеспечения армии, тогда как украинские войска оказались в полной зависимости от поставок оружия со стороны Запада.

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«США и их союзники по НАТО уже сильно истощили свои запасы. Арсеналы практически вычищены», — написал Махер.

В качестве примера эксперт привел данные, что в распоряжении Германии осталось только 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. При этом российская армия получает такой объем боеприпасов ежедневно.

Шансы на то, что украинская армия сможет одержать верх в таких условиях минимальны. Уже никто не верит, что это вообще возможно, подчеркнул автор.

Об опустевших арсеналах в странах НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что странам Европы необходимо приложить максимум усилий для решения этого вопроса в самые кратчайшие сроки.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель также указывал на дефицит критически важных материалов для производства боеприпасов. Он пояснил, что если закупать сырье в других странах, то это поставит ЕС в зависимость от импорта, что несет угрозу автономии и безопасности всех стран объединения.