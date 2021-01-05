Опубликовавший аудиозаписи по делу Шеремета согласился дать показания на Украине

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар согласился дать показания по делу об убийстве Павла Шеремета в Генпрокуратуре Украины. Ранее он обнародовал аудиозаписи, которые якобы раскрывают причастность спецслужб Белоруссии к гибели журналиста.

«Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины», — рассказал Макар в интервью сайту «Суспільне новини».

Он добавил, что готов прилететь в Киев, но не знает когда. По его словам, все будет зависеть от украинских спецслужб, от прогресса следствия и ситуации с пандемией коронавируса.

Накануне Национальная полиция Украины заявила о том, что получила материалы по делу Павла Шеремета. На аудиозаписях якобы звучит голос экс-главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева и обсуждение убийства журналиста. Макар отметил, что передал материалы украинским правоохранителям в декабре 2020 года.

Павел Шеремет погиб во время взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Последние годы жизни он работал в столице Украины. До этого журналист около 10 лет трудился на российском телевидении.