Опубликовавшего разоблачающие видео депутата выгнали из «Слуги народа»

Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из партии «Слуга народа». За его исключение проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба фракции в официальном Telegram-канале.

«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии „Слуга народа“ в Верховной раде Украины», — говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», Лерос разместил в соцсети ролик, на котором человек, похожий на брата главы офиса президента, предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти.

Руководитель офиса подтвердил, что на видеозаписи его брат. Он пообещал направить по поводу публикации заявления в СБУ и Госбюро расследований. В результате Госбюро возбудило дело по факту распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

Сам президент Владимир Зеленский назвал ролик «пустым делом». Он считает, что он был записан специально лично для его шантажа.