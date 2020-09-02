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    02 сентября 2020, 00:29

    Опубликовавшего разоблачающие видео депутата выгнали из «Слуги народа»

    Арина Гудилова

    Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из партии «Слуга народа». За его исключение проголосовало большинство депутатов.
    Опубликовавшего разоблачающие видео депутата выгнали из «Слуги народа»

    Об этом сообщает пресс-служба фракции в официальном Telegram-канале.

    «Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии „Слуга народа“ в Верховной раде Украины», — говорится в сообщении.

    По данным РИА «Новости», Лерос разместил в соцсети ролик, на котором человек, похожий на брата главы офиса президента, предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти.

    Руководитель офиса подтвердил, что на видеозаписи его брат. Он пообещал направить по поводу публикации заявления в СБУ и Госбюро расследований. В результате Госбюро возбудило дело по факту распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

    Сам президент Владимир Зеленский назвал ролик «пустым делом». Он считает, что он был записан специально лично для его шантажа.

    Новости SMI.FM