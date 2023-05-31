Мир 31 мая 2023, 23:06 Опубликованы снимки штаба ГУР Минобороны Украины до и после удара ВС РФ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Сети появились спутниковые фото здания штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны Украины после удара России. Фото опубликовало издание «Украина.ру»в своем Telegram-канале.

Еще 30 мая российское оборонное ведомство заявило, что ВС РФ поразили центральные объекты принятия решений на Украине, в которых планировались атаки на территории государства. Позже российский лидер Владимир Путин назвал запуск беспилотников в сторону Москвы ответом киевского режима на удары по штабу ГУР.

Издание показало снимки, сделанные 25 и 30 мая. Оба кадра сравнительно отличаются.

«Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку» — сказано в сообщении.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что здание штаба военной разведки ВСУ в Киеве защищали спинами российских пленных. Войскам России было тяжело ударить по объекту не только из-за усиленной охраны, но и в связи с нахождением на нем пленных военных ВС РФ.