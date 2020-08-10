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    10 августа 2020, 15:36

    Опубликованы результаты голосования в посольстве Белоруссии в Москве. Лукашенко — лидер

    Андрей Иванов

    Более 3,5 тысячи белорусов проголосовали 9 августа на президентских выборах в посольстве в Москве. Лукашенко получил 2018 голосов (51,4%), Тихановская — 1663 голоса (42,3%) и Черечень — 29 голосов (менее 1%). Об этом сообщило издание «Sputnik Беларусь».
    Опубликованы результаты голосования в посольстве Белоруссии в Москве. Лукашенко — лидер

    За двух других кандидатов в президенты белорусы в Москве не отдали ни одного голоса.

    На следующий день после выборов УИК Белоруссии сообщил о предварительных результатах голосования. Действующий руководитель белорусского государства заручился поддержкой 80,23% граждан. У домохозяйки Светланы Тихановской 9,9% голосов.

    Штаб Тихановской с предварительными итогами не согласился. По их данным, за нее во всех регионах республики проголосовали от 70 до 90% избирателей.

    Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, ситуация в Белоруссии обострилась. После объявления предварительных итогов голосования в Минске и других белорусских городах начались массовые беспорядки и столкновения с бойцами ОМОНа. Лукашенко заявил, что силовики действовали мягко. По его словам, резиновые пули они применили один раз, участники несанкционированных акций хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера, пишет «Газета.ru».

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