За двух других кандидатов в президенты белорусы в Москве не отдали ни одного голоса.

На следующий день после выборов УИК Белоруссии сообщил о предварительных результатах голосования. Действующий руководитель белорусского государства заручился поддержкой 80,23% граждан. У домохозяйки Светланы Тихановской 9,9% голосов.

Штаб Тихановской с предварительными итогами не согласился. По их данным, за нее во всех регионах республики проголосовали от 70 до 90% избирателей.

Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, ситуация в Белоруссии обострилась. После объявления предварительных итогов голосования в Минске и других белорусских городах начались массовые беспорядки и столкновения с бойцами ОМОНа. Лукашенко заявил, что силовики действовали мягко. По его словам, резиновые пули они применили один раз, участники несанкционированных акций хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера, пишет «Газета.ru».