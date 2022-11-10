Мир 10 ноября 2022, 08:28 Опубликованы предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс Fox News: Республиканская партия заняла 207 мест в палате представителей по итогам выборов РИА «Новости»

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Республиканская партия на промежуточных выборах в американский Конгресс заняла 207 мест в палате представителей. У демократов 184 места. Предварительные итоги голосования опубликовал телеканал Fox News.

Для контроля палаты представителей необходимо занять 218 мест из 435.

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На голосовании в Сенат представители республиканцев заняли 49 места, а демократы взяли 48 мест. Для контроля им нужно взять 51 место из 100.

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Президент США Джо Байден заявлял, что администрация не выявила ни одного факта иностранного вмешательства в процесс голосования. Он отметил, что рекордная явка избирателей наблюдалась по всей стране, а работники избирательных комиссий честно выполнили свой долг.

Кроме того, американский лидер отметил, что население выразило свою обеспокоенность текущим положением дел в обществе. Наиболее болезненными вопросами стал рост преступности и повышение безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила, что в избирательной системе США существует серьезный кризис.