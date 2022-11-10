10 ноября 2022, 08:28
Опубликованы предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс
Fox News: Республиканская партия заняла 207 мест в палате представителей по итогам выборов
Республиканская партия на промежуточных выборах в американский Конгресс заняла 207 мест в палате представителей. У демократов 184 места. Предварительные итоги голосования опубликовал телеканал Fox News.
Для контроля палаты представителей необходимо занять 218 мест из 435.
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На голосовании в Сенат представители республиканцев заняли 49 места, а демократы взяли 48 мест. Для контроля им нужно взять 51 место из 100.
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Президент США Джо Байден заявлял, что администрация не выявила ни одного факта иностранного вмешательства в процесс голосования. Он отметил, что рекордная явка избирателей наблюдалась по всей стране, а работники избирательных комиссий честно выполнили свой долг.
Кроме того, американский лидер отметил, что население выразило свою обеспокоенность текущим положением дел в обществе. Наиболее болезненными вопросами стал рост преступности и повышение безопасности.
Ранее официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила, что в избирательной системе США существует серьезный кризис.
США
Выборы в США — 2022
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