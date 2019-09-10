Опубликованы последние слова убитого журналиста Хашукджи
Аудиозапись, на которой запечатлены последние моменты жизни Хашукджи, опубликовала турецкая газета Daily Sabah. Разговор был записан через скрытые микрофоны в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Национальная разведывательная организация Турции, как указано в материале, получила запись сразу же после случившегося. Спецслужба передала ее проводящим расследование органам, а также международным должностным лицам и учреждениям.
В открытом доступе стенограмма аудио появилась впервые. Утверждается, что Махер Абдулазиз Мутреб и доктор Салах Мухаммед аль-Тубейги, отвечавший за расчленение тела журналиста, обсуждали, как с ним поступить. Они являются двумя из пяти подозреваемых в расправе над сотрудником The Washington Post.
Разговор произошел всего за 12 минут до прибытия Хашукджи в консульство Саудовской Аравии за документами о разводе. Мутреб интересовался, можно ли спрятать тело в сумку.
«Нет. Слишком тяжелый и высокий. <…> После того, как я расчленю его, вы завернете части тела в пластиковые пакеты, положите в чемоданы и вынесете [из здания]», — ответил аль-Тубейги.
Согласно опубликованным записям, на входе Джамала Хашукджи встретил кто-то знакомый. Журналиста пригласили в кабинет генерального консула, расположенный на втором этаже.
«Отпустите. Вы понимаете, что делаете?» — задал вопрос Хашукджи, который, видимо, начал что-то подозревать.
Как только он вошел в комнату, к колумнисту The Washington Post обратился Махер Абдулазиз Мутреб, заявив, что по приказу Интерпола журналиста отвезут обратно в Эр-Рияд. Хашукджи возмутился.
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В ходе всех разговоров неопознанный член группировки постоянно повторял, что корреспондента стоит «заткнуть».
Тот же Мутреб поинтересовался у журналиста, есть ли у него телефон, какой он марки, и потребовал оставить сообщение для сына.
«Вы напишете что-то вроде: „Я в Стамбуле. Не беспокойся, если ты не сможешь связаться со мной“», — пояснил один из подозреваемых в убийстве.
Джамал Хашукджи отметил, что не должен ничего говорить и писать, и удивился, как подобное может происходить в консульстве. Потом он спросил, будут ли ему давать наркотики. Аль-Тубейги ответил, что его «усыпят».
«У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите», — просил Хашукджи. Он повторял просьбу не держать ему рот закрытым до тех пор, пока не потерял сознание. Это были его последние слова.
На записи, уверяет издание, далее слышны звуки драки и борьбы. Иногда можно разобрать вопросы и указания от тех, кто участвовал в убийстве журналиста.
Колумнист Washington Post Джамал Хашукджи пропал осенью 2018 года в Стамбуле. Его тело до сих пор не нашли. Предположительно, Хашукджи убили именно в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия, куда он пришел за документами о разводе.