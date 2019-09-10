Опубликованы последние слова убитого журналиста Хашукджи

Подозреваемые в убийстве Джамала Хашукджи незадолго до расправы над ним требовали от колумниста The Washington Post написать сообщение сыну. После этого журналисту надели на голову мешок.

Аудиозапись, на которой запечатлены последние моменты жизни Хашукджи, опубликовала турецкая газета Daily Sabah. Разговор был записан через скрытые микрофоны в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Национальная разведывательная организация Турции, как указано в материале, получила запись сразу же после случившегося. Спецслужба передала ее проводящим расследование органам, а также международным должностным лицам и учреждениям.

В открытом доступе стенограмма аудио появилась впервые. Утверждается, что Махер Абдулазиз Мутреб и доктор Салах Мухаммед аль-Тубейги, отвечавший за расчленение тела журналиста, обсуждали, как с ним поступить. Они являются двумя из пяти подозреваемых в расправе над сотрудником The Washington Post.

Разговор произошел всего за 12 минут до прибытия Хашукджи в консульство Саудовской Аравии за документами о разводе. Мутреб интересовался, можно ли спрятать тело в сумку.

«Нет. Слишком тяжелый и высокий. <…> После того, как я расчленю его, вы завернете части тела в пластиковые пакеты, положите в чемоданы и вынесете [из здания]», — ответил аль-Тубейги.

Согласно опубликованным записям, на входе Джамала Хашукджи встретил кто-то знакомый. Журналиста пригласили в кабинет генерального консула, расположенный на втором этаже.

«Отпустите. Вы понимаете, что делаете?» — задал вопрос Хашукджи, который, видимо, начал что-то подозревать.

Как только он вошел в комнату, к колумнисту The Washington Post обратился Махер Абдулазиз Мутреб, заявив, что по приказу Интерпола журналиста отвезут обратно в Эр-Рияд. Хашукджи возмутился.

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В ходе всех разговоров неопознанный член группировки постоянно повторял, что корреспондента стоит «заткнуть».

Тот же Мутреб поинтересовался у журналиста, есть ли у него телефон, какой он марки, и потребовал оставить сообщение для сына.

«Вы напишете что-то вроде: „Я в Стамбуле. Не беспокойся, если ты не сможешь связаться со мной“», — пояснил один из подозреваемых в убийстве.

Джамал Хашукджи отметил, что не должен ничего говорить и писать, и удивился, как подобное может происходить в консульстве. Потом он спросил, будут ли ему давать наркотики. Аль-Тубейги ответил, что его «усыпят».

«У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите», — просил Хашукджи. Он повторял просьбу не держать ему рот закрытым до тех пор, пока не потерял сознание. Это были его последние слова.

На записи, уверяет издание, далее слышны звуки драки и борьбы. Иногда можно разобрать вопросы и указания от тех, кто участвовал в убийстве журналиста.

Колумнист Washington Post Джамал Хашукджи пропал осенью 2018 года в Стамбуле. Его тело до сих пор не нашли. Предположительно, Хашукджи убили именно в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия, куда он пришел за документами о разводе.