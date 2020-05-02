Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына

Появились первые фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына с его первого за 20 дней публичного мероприятия.

Кадры опубликовал официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи «Нодон синмун». После этого снимки быстро попали в мировые СМИ и социальные сети.

На кадрах лидер КНДР, жестикулируя и улыбаясь, ведет беседу с сопровождающими, которые в свою очередь записывают его замечания в блокноты.

Снимки сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном. Мероприятие прошло 1 мая.

На некоторых кадрах можно заметить баннер «Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений». На нем также есть и дата церемонии — «1 мая 2020 года». Год по западному календарю, без дублирования по летоисчислению Чучхе (1.05.109). Во многих случаях в КНДР обозначают год параллельно по западному и местному календарю, уточнило РИА «Новости».

Северокорейский лидер запечатлен в президиуме на церемонии открытия, а также есть кадры, на которых он разрезает символическую красную ленточку. Ряд фотографий показывает Ким Чен Ына при осмотра нового завода.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с середины апреля. В мировых СМИ то и дело всплывали различные сообщения о состоянии здоровья лидера КНДР. Сначала журналисты писали, что северокорейский лидер после операции на сердце находится в коме, потом — что его мозг якобы умер. А после и вовсе появились сообщения о смерти Ким Чен Ына. Но советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявлял, что, по данным Сеула, Ким Чен Ын жив и здоров.

Несмотря на заявления Южной Кореи, разговоры о состоянии здоровья лидера КНДР продолжались. За то время, пока Ким Чен Ына не было на публике, появилась масса слухов о том, что с ним могло случиться. Агентство Yonhap выпустило заявление сбежавшего 10 лет назад из Пхеньяна правозащитника Чи Сон Хо. Он со ссылкой на свои источники заявил, что Ким Чен Ын скончался после перенесенной операции на сердце. При этом он отметил, что вероятность случившегося равна 99%.