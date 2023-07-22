Мир 22 июля 2023, 20:44 Опубликованы первые кадры рабочего визита Лукашенко в Россию «Пул Первого» показал первые кадры приезда Лукашенко в Россию РИА «Новости»

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Первые кадры прилетевшего в Россию с рабочим визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко появились в Сети. Их опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

В ближайшее воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Повестку переговоров уже определили, в частности, это вопросы экономической безопасности, международная политика, реализация союзных программ. Также главы государств обсудят совместное противостояние санкционному давлению.

Белоруссия на днях ратифицировала соглашение с Россией, предполагающее создание учебно-боевых центров для совместной подготовки военных вооруженных сил.

Александр Лукашенко подписал соответствующий закон. Документ будет регулировать вопросы создания и работы таких центров на базе воинских частей в России и Белоруссии.Основными задачами центров назвали совместную боевую подготовку, боевое дежурство и выполнение других задач.