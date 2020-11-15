Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Территорию республики разделят на две зоны ответственности: «Север» и «Юг», — где разместятся 16 наблюдательных пунктов. Миротворцам поручили патрулирование по двум маршрутам. В районе Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению, установят шесть временных наблюдательных постов.

Мотострелковые батальоны планируется разместить в Степанакерте и Мардакерте.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зону нагорнокарабахского конфликта перебросят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров «Тигр» и «Тайфун», 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Контроль за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий будут вести на наблюдательных постах вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. А командование миротворческой операцией расположится в районе Степанакерта.

Каналы связи с азербайджанскими и армянскими военными уже налажены. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба российской армии Сергей Рудской, его слова привело РИА «Новости».

С 10 ноября в Нагорный Карабах выполнено 118 авиарейсов. За последние сутки приземлились еще 23 самолета, развертывание основных сил продолжается. Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаконян обсудили в телефонном разговоре задачи по развертыванию российских миротворцев в Карабахе, отметило ИА НСН.

Россия, Армения и Азербайджан договорились о полном прекращении военных действий с полуночи 10 ноября.