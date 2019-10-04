  • Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом

    04 октября 2019, 10:25

    Александра Ломейко

    Ан-12 совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Львов на Украине. Несколько человек погибли. В Сети появились кадры с места трагедии.

    Исчезнувший с радаров утром 4 октября самолет обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы Львова. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по ЧС Украины.

    Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    На его борту находились восемь человек — семь членов экипажа и один сопровождающий груз. В ведомстве заявили, что погибли трое. Еще три человека пострадали, а судьба двоих остается неизвестной.

    Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом | Изображение 2
    Источник фото: «ВКонтакте»

    На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. К ним привлечены более 40 спасателей и спецтехника. Людей эвакуируют из поврежденного судна.

    Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом | Изображение 3
    Источник фото: «ВКонтакте»

    К 10:00 по местному времени из самолета удалось достать уже трех человек. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, слова которого привело РИА «Новости», уточнил число погибших. Их пятеро.

    Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом | Изображение 4
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Ан-12 аварийно сел на Украине. Есть жертвы

    Подробнее

    На фотографиях видно, что после посадки самолету сильно повредило переднюю часть и крылья. От удара воздушное судно потеряло винт — его отбросило на несколько метров.