Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом

Ан-12 совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Львов на Украине. Несколько человек погибли. В Сети появились кадры с места трагедии.

Исчезнувший с радаров утром 4 октября самолет обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы Львова. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по ЧС Украины.

Источник фото: «ВКонтакте»

На его борту находились восемь человек — семь членов экипажа и один сопровождающий груз. В ведомстве заявили, что погибли трое. Еще три человека пострадали, а судьба двоих остается неизвестной.

Источник фото: «ВКонтакте»

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. К ним привлечены более 40 спасателей и спецтехника. Людей эвакуируют из поврежденного судна.

Источник фото: «ВКонтакте»

К 10:00 по местному времени из самолета удалось достать уже трех человек. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, слова которого привело РИА «Новости», уточнил число погибших. Их пятеро.

Источник фото: «ВКонтакте»

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На фотографиях видно, что после посадки самолету сильно повредило переднюю часть и крылья. От удара воздушное судно потеряло винт — его отбросило на несколько метров.