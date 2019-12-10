Опубликованы кадры с места стрельбы в Чехии

В результате стрельбы в больнице Остравы в Чехии погибли шесть человек. Тем временем в Сети появились кадры с места ЧП.

О том, что жертвами стали шесть человек, написало агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха. Руководство медицинского учреждения сообщило, что среди погибших нет россиян, передала радиостанция «Говорит Москва». Ранее сообщалось о четырех погибших и двух тяжело раненных.

На опубликованных кадрах видно, что к больнице стянуты сотрудники полиции, экстренные и спецслужбы. Место происшествия оцеплено.

Неизвестный открыл стрельбу в больнице Остравы утром 10 декабря. Преступник успел скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Стражи порядка рассказали, что устроивший атаку мужчина высокого роста, на нем была надета красная куртка. Мотивы стрелка неизвестны. Между тем, в Сети уже появилось его фото.