Тонны серы высыпались из контейнера в Черноморском порту. Опубликованы кадры аварии

В Черноморском порту погрузчик серы не выдержал тяжести и сломался, упав с большой высоты. В результате аварии на железнодорожные пути высыпались десятки тонн серы.

Об инциденте сообщила пресс-служба терминала № 1 ГП «МТП «Черноморск» на своей странице в Facebook.

«Серный комплекс. Бунт не выдержал нагрузок. Произошел обвал стенок, пострадал железнодорожный состав», — говорится в подписи к посту.

В результате инцидента никто не пострадал, пишет ТСН.

По данным портала Strana.ua, портовики взялись за ликвидацию аварии, не сообщив о происшествии ни работникам Одесского облуправления ГСЧС, ни местной полиции.

Заместителя руководителя отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Светлана Белецкая рассказала, что после того, как о происшествии стало известно из СМИ, руководство ГУ НП в области направило правоохранителей в морской порт.

По ее словам, полиция установит причины и масштабы аварии на терминале № 1. Отмечается, что этот терминал специализируется на перевалке химических грузов.

Сера — опасное, горючее вещество. На открытых площадках оно выделяет в воздух сероводород, который негативно влияет на окружающую среду.