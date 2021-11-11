Опубликованы фотографии всех автомобилей из знаменитого комикса про Бэтмена
IGN опубликовал фотографии всех бэтмобилей из комикса
Бэтмобили впервые за всю историю комикса попали на фото. Всю коллекцию изображений машины Бэтмена собрал и опубликовал ресурс об играх IGN на своей странице в Twitter.
Авторы поста напомнили читателям профиля, что за всю историю комикса, визуализированную на киноэкранах, его главный герой Бэтмен сменил множество средств передвижения.
«От чрезвычайно длинных автомобилей с крыльями летучей мыши до настоящей военной техники — вот все бэтмобили всех времен», — заявили авторы поста.
Версий машин Бэтмена оказалось настолько много, что все они не поместились в один пост. В первом остались ретро-автомобили супергероя прошлого века, а второй включил в себя их современные вариации.
Пользователи в комментариях остались довольны ретроспективой и стали решать, какой бэтавтомобиль выглядит наиболее впечатляюще.
Бэтмен — персонаж из комиксов издательства DC Comics, первая экранизация вышла еще в 1943 году. Премьера нового фильма должна состояться в 2022 году.