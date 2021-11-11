Опубликованы фотографии всех автомобилей из знаменитого комикса про Бэтмена

Бэтмобили впервые за всю историю комикса попали на фото. Всю коллекцию изображений машины Бэтмена собрал и опубликовал ресурс об играх IGN на своей странице в Twitter.

Авторы поста напомнили читателям профиля, что за всю историю комикса, визуализированную на киноэкранах, его главный герой Бэтмен сменил множество средств передвижения.

«От чрезвычайно длинных автомобилей с крыльями летучей мыши до настоящей военной техники — вот все бэтмобили всех времен», — заявили авторы поста.

Версий машин Бэтмена оказалось настолько много, что все они не поместились в один пост. В первом остались ретро-автомобили супергероя прошлого века, а второй включил в себя их современные вариации.

Пользователи в комментариях остались довольны ретроспективой и стали решать, какой бэтавтомобиль выглядит наиболее впечатляюще.

Бэтмен — персонаж из комиксов издательства DC Comics, первая экранизация вышла еще в 1943 году. Премьера нового фильма должна состояться в 2022 году.